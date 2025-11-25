Fabio Salandri l’Amico del Quore di Achille Lauro condannato a 13 anni di carcere per tentato omicidio
L’amico del cuore, o meglio del “Quore”, di Achille Lauro è stato condannato in appello a 13 anni e tre mesi per tentato omicidio. Si tratta di Fabio Salandri, volto storico e protagonista del videoclip della hit di Achille Lauro del 2016 “ Amico del Quore “. I giudici della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma hanno invece ridotto la condanna in primo grado di 15 a 13 anni per il cugino di Salandri, Marco Antoniucci. I fatti risalgono al febbraio 2023 e i due, arrestati nel giugno dello stesso anno, sono accusati di tentato omicidio e porto d’armi abusivo perché “dopo aver fatto irruzione nell’abitazione” di Marco Canali al Tufello gli avrebbero sparato “numerosi colpi di pistola” alle gambe “colpendolo alle arterie femorali, sedi vascolari vitali” come si legge nel capo di imputazione, “ così compiendo atti idonei a cagionarne la morte ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
