Un uomo di 57 anni, Robert Dorgan, ha aperto il fuoco durante una partita di hockey nel Rhode Island, causando tre vittime. La sparatoria, avvenuta in una palestra frequentata da studenti liceali, sembra essere scatenata da una lite familiare ancora poco chiara. Dopo aver sparato, Dorgan si è tolto la vita, lasciando dietro di sé un grave bilancio.

Ancora violenza negli Usa. Una sparatoria all'interno di un palazzetto di hockey ghiaccio del Rhode Island ha causato la morte di tre persone, tra cui l'attentatore, il ferimento di altre tre e la fuga delle due squadre liceali che si stavano affrontando. Il capo della polizia di Pawtucket, Tina Goncalves, ha dichiarato che il colpevole era un famigliare di uno dei giocatori e che è deceduto per una ferita d'arma da fuoco autoinflitta. "Sembra che si sia trattato di un attacco mirato, forse per una lite familiare" ha affermato Goncalves, che ha poi identificato l'attentatore come Robert Dorgan, che si faceva chiamare anche Roberta Esposito ed era nato nel 1969. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sparatoria nel Rhode Island a una partita di hockey ghiaccio liceale: tre morti

Un uomo di 56 anni, Robert Dorgan, ha aperto il fuoco durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island, uccidendo tre persone.

Un uomo ha aperto il fuoco durante una partita di hockey a Pawtucket, Rhode Island, causando la morte di almeno due persone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.