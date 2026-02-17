Rhode Island sparatoria a una partita di hockey | 3 morti L’assassino è mio padre era malato – Il video

Un uomo di 56 anni, Robert Dorgan, ha aperto il fuoco durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island, uccidendo tre persone. La polizia ha confermato che l’uomo ha agito perché suo padre, affetto da problemi di salute mentale, aveva inscenato una lite prima della sparatoria. Un video che circola sui social mostra il momento in cui Dorgan si avvicina con un’arma in mano, creando scompiglio tra i presenti.

Tre persone sono morte in una sparatoria durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island. Il New York Post identifica l’assassino come Robert Dorgan, 56 anni. L’uomo usava anche un nome femminile secondo la polizia di Pawtucket: Roberta Esposito. La sparatoria è avvenuta all’interno della Dennis M. Lynch Arena, a pochi chilometri da Providence. Alcuni filmati non verificati che circolano sui social media mostrano i giocatori che si mettono al riparo e tifosi che scappano dopo aver sentito gli spari per almeno 13 secondi secondo la prima versione dei fatti. La sparatoria nel Rhode Island.🔗 Leggi su Open.online

Un uomo ha aperto il fuoco durante una partita di hockey a Pawtucket, Rhode Island, causando la morte di almeno due persone.

Un uomo ha sparato durante una partita di hockey nel Rhode Island, uccidendo la moglie e ferendo altri quattro bambini, poi si è tolto la vita.

