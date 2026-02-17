Rhode Island sparatoria a una partita di hockey | 3 morti L’assassino è mio padre era malato – Il video
Un uomo di 56 anni, Robert Dorgan, ha aperto il fuoco durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island, uccidendo tre persone. La polizia ha confermato che l’uomo ha agito perché suo padre, affetto da problemi di salute mentale, aveva inscenato una lite prima della sparatoria. Un video che circola sui social mostra il momento in cui Dorgan si avvicina con un’arma in mano, creando scompiglio tra i presenti.
Tre persone sono morte in una sparatoria durante una partita di hockey giovanile nel Rhode Island. Il New York Post identifica l’assassino come Robert Dorgan, 56 anni. L’uomo usava anche un nome femminile secondo la polizia di Pawtucket: Roberta Esposito. La sparatoria è avvenuta all’interno della Dennis M. Lynch Arena, a pochi chilometri da Providence. Alcuni filmati non verificati che circolano sui social media mostrano i giocatori che si mettono al riparo e tifosi che scappano dopo aver sentito gli spari per almeno 13 secondi secondo la prima versione dei fatti. La sparatoria nel Rhode Island.🔗 Leggi su Open.online
Sparatoria durante la partita di hockey a Rhode Island, almeno due morti
Un uomo ha aperto il fuoco durante una partita di hockey a Pawtucket, Rhode Island, causando la morte di almeno due persone.
Rhode Island, uccide moglie e spara ai figli durante una partita di hockey, poi si toglie la vita. Il panico tra il pubblico – Il video
Un uomo ha sparato durante una partita di hockey nel Rhode Island, uccidendo la moglie e ferendo altri quattro bambini, poi si è tolto la vita.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sparatoria durante la partita di hockey a Rhode Island, almeno due morti; Usa, sparatoria in Rhode Island a partita di hockey tra scuole: 2 morti e 3 feriti gravi; Rhode Island, sparatoria durante una partita di hockey scolastica: tre morti; Rhode Island, sparatoria a una partita di hockey: 3 morti. L'assassino è mio padre, era malato - Il video.
Usa: sparatoria durante una partita di hockey a Rhode Island, morti e feriti | VIDEODramma a Pawtucket, in Rhode Island, negli Stati Uniti, dove una normale partita di hockey tra due squadre studentesche si è trasformata in un inferno. È di tre morti e tre feriti il bilancio della sp ... strettoweb.com
Sparatoria durante la partita di hockey a Rhode Island, almeno due morti(Adnkronos) – Almeno due persone sono morte in una sparatoria avvenuta questo pomeriggio in una pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto a Pawtucket, Rhode Island. A riferirlo sono state le autorit ... msn.com
Nel Rhode Island c’è stato un attacco armato ad una partita di hockey di studenti: due persone sono state uccise x.com
Almeno due persone sono morte in una sparatoria avvenuta questo pomeriggio in una pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto a Pawtucket, Rhode Island. A riferirlo sono state le autorità al quotidiano locale WPRI. La polizia ha confermato al quotidiano c - facebook.com facebook