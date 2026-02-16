sparatoria durante la partita di hockey a rhode island almeno due morti

Un uomo ha aperto il fuoco durante una partita di hockey a Pawtucket, Rhode Island, causando la morte di almeno due persone. La sparatoria si è verificata nel pomeriggio, mentre centinaia di spettatori assistevano alla gara. La polizia sta ancora indagando sui motivi dell’accaduto e cerca di identificare il sospettato.

(Adnkronos) – Almeno due persone sono morte in una sparatoria avvenuta questo pomeriggio in una pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto a Pawtucket, Rhode Island. A riferirlo sono state le autorità al quotidiano locale WPRI. La polizia ha confermato al quotidiano che il sospettato è morto. La sparatoria sarebbe avvenuta durante una partita di hockey maschile tra due scuole locali. Quattro persone sono state trasportate in ospedale.

