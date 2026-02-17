Sparatoria durante la partita di hockey a Rhode Island negli Stati Uniti tre morti

Un uomo ha aperto il fuoco durante una partita di hockey a Rhode Island, uccidendo tre persone e ferendone altre tre, alcune in condizioni critiche. La sparatoria si è verificata nel pieno del match, con testimoni che hanno sentito numerosi colpi di pistola e visto la confusione che ne è seguita. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa abbia spinto l’autore a compiere il gesto.

È di tre morti e tre feriti attualmente ricoverati in gravi condizioni il bilancio dell'ennesima sparatoria di massa negli Stati Uniti avvenuta alla Dennis M. Lynch Arena di Pawtucket, a Rhode Island, mentre era in corso una partita di hockey giovanile. Tra le vittime figura l'assalitore, Robert Dorgan, 56 anni, identificato dalla polizia anche con il nome femminile di Roberta Esposito. Un dettaglio cruciale emerge dalle ultime testimonianze: la tragedia avrebbe potuto avere proporzioni ancora più vaste se non fosse stato per l'intervento di un presente. Un uomo sugli spalti, forse parente di uno dei giovani atleti, si è scagliato contro l'assalitore nel tentativo di disarmarlo, contribuendo a interrompere la sequenza di fuoco e a isolare il killer prima dell'epilogo fatale.