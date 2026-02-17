Luciano Spalletti ha ripreso a parlare chiaramente in Turchia, dopo aver criticato duramente Kalulu per due decisioni ritenute ingiuste. Il tecnico si è mostrato fiero della sua Juventus, che questa sera affronta il Galatasaray nell’andata del playoff di Champions League, un match che potrebbe decidere il futuro europeo della squadra. La partita, in programma alle 18.45, rappresenta un momento decisivo per la stagione bianconera.

Il Galatasaray e l’andata del playoff di Champions League, questa sera con inizio alle 18.45, sono l’attualità della Juventus, uno snodo cruciale per la stagione. Ma quanto accaduto sabato sera contro l’Inter, in campo e nei postumi, è immanente in casa bianconera e, in modo abbastanza inevitabile, ha caratterizzato la vigilia di Luciano Spalletti ieri a Istanbul. Del resto, al tecnico era stata risparmiata la presenza davanti a microfoni e telecamere dopo il fattaccio di San Siro, ma ieri non vi si è potuto sottrarre. Sotto, allora, con quello che resta l’argomento della settimana, che Spalletti approccia con affilata moderazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spalletti ritrova la voce in Turchia. "Kalulu ha subito due grossi torti. Orgoglioso della mia Juventus»

Luciano Spalletti ha commentato la situazione di Kalulu, dopo che il difensore francese ha ricevuto due penalità evidenti durante la partita, e ha aggiunto che Chivu, ex calciatore e attuale dirigente, gli ha consigliato come comportarsi in queste circostanze.

Luciano Spalletti critica duramente Kalulu, accusando il difensore del Milan di aver subito due ingiustizie e di aver ricevuto insulti da Chivu.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.