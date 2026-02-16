Spalletti | Kalulu ha subìto due torti Se poi deve anche prendersi del bischero da Chivu

Luciano Spalletti critica duramente Kalulu, accusando il difensore del Milan di aver subito due ingiustizie e di aver ricevuto insulti da Chivu. La sua dichiarazione arriva alla vigilia della partita di Champions League contro il Galatasaray, ma il tecnico della Juventus approfitta dell’occasione per commentare anche il recente confronto tra Inter e Juventus, sottolineando che potrebbe così parlare dei giocatori nerazzurri. Un episodio che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, con Spalletti che si scaglia contro alcune decisioni arbitrali e comportamenti sul campo.

È la vigilia di Galatasaray-Juve, ma gli strascichi del derby d'Italia sono ancora bollenti. "Mi dispiace che un bravo ragazzo come Pierre Kalulu, dopo aver subito due torti così colossali, si sia dovuto pendere pure del bischero da Chivu, perché mi darebbe la possibilità di parlare dei giocatori dell’Inter ed è una cosa che non voglio fare. Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver fatto questa cosa". in aggiornamento . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti: "Kalulu ha subìto due torti. Se poi deve anche prendersi del bischero da Chivu..." Juventus, Kalulu svela: «Spalletti? Lui ha gli standard alti e questo è positivo anche per la società. Ha un approccio vincente» Lo ha chiamato Allegri, molla Spalletti: se ne va subito al Milan L'addio di Allegri alla Juventus e il trasferimento di Spalletti al Milan segnano un importante cambiamento nel panorama calcistico italiano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; Inter-Juventus oltre l'espulsione di Kalulu; Spalletti scuote gli arbitri: Sono precari. Ma la riforma è ancora tutta da definire; Kalulu espulso in Inter-Juve, furia Spalletti contro La Penna. Cobolli Gigli: Bastoni ha fatto una cosa spiacevole, ha riso dopo per aver fregato il povero Kalulu. Sorpreso da Spalletti. Juve alla pari dell'Inter anche in 10L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, intervistato da TuttoMercatoWeb.com è tornato sul rovente derby d'Italia, contrassegnato dagli errori pro-Inter di La ... tuttojuve.com Juventus, furia Spalletti contro La Penna dopo il rosso a KaluluErrore arbitrale Juventus-Inter accende polemiche e richieste di riforma nel calcio italiano. La reazione di Spalletti con La Penna. newsmondo.it #Spalletti non ci sta: " #Kalulu è un bravo ragazzo e ha subìto due torti colossali sabato sera in #Inter- #Juventus. Se poi deve anche prendersi del bischero da #Chivu che gli dice pure come comportarsi, non ci sto..." x.com Spalletti senza Kalulu e Holm verso i prossimi impegni: come cambia la difesa - facebook.com facebook