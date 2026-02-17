Spalletti può scordarsi Osimhen | il dopo Vlahovic arriva dalla Serie A
Luciano Spalletti rischia di perdere Osimhen perché il suo trasferimento alla Juventus non si realizza. La squadra bianconera ha cercato di rafforzare l’attacco con il centravanti nigeriano, ma le trattative sono saltate all’ultimo minuto. La Juventus ha deciso di puntare su altri profili, lasciando Spalletti senza il suo obiettivo principale per rinforzare l’attacco.
Osimhen Juventus, suggestione di mercato o realtà? Può ritrovare Spalletti dopo Napoli, lo scenario
L’attenzione si concentra su Victor Osimhen, che potrebbe lasciare il Galatasaray per tornare in Italia e vestire la maglia della Juventus.
Napoli, il rinforzo per il centrocampo arriva dalla Serie A: stavolta si può davvero chiudere!
Il mercato di gennaio rappresenta un’opportunità importante per il Napoli, che intende rafforzare il proprio centrocampo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Di Canio: Openda mi sembra un bambinone. A Spalletti servirebbe Osimhen, non VlahovicPaolo Di Canio, ex calciatore e ora opinionista, ha parlato a Tuttosport della sfida di sabato tra Inter e Juventus, soprattutto di quanto la squadra. tuttomercatoweb.com
Juventus, il Galatasaray spaventa Spalletti: Icardi da record, Osimhen inedito. Maurito punge: Una volta avevano leggendeJuventus, il Galatasaray fa paura: Icardi da record, Osimhen inedito. Maurito si vendica e punge Spalletti: Una volta avevano leggende ... sport.virgilio.it
"Lo dico chiaramente in onda: Osimhen a giugno va alla Juventus. È una trattativa complicata, ma non impossibile. Lui considera Spalletti non solo un allenatore, ma il suo secondo papà" Malu Mpasinkatu a Sportitalia #fblifestyle - facebook.com facebook