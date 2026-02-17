Luciano Spalletti rischia di perdere Osimhen perché il suo trasferimento alla Juventus non si realizza. La squadra bianconera ha cercato di rafforzare l’attacco con il centravanti nigeriano, ma le trattative sono saltate all’ultimo minuto. La Juventus ha deciso di puntare su altri profili, lasciando Spalletti senza il suo obiettivo principale per rinforzare l’attacco.

© Calcionews24.com - Spalletti può scordarsi Osimhen: il dopo Vlahovic arriva dalla Serie A

L’attenzione si concentra su Victor Osimhen, che potrebbe lasciare il Galatasaray per tornare in Italia e vestire la maglia della Juventus.

Il mercato di gennaio rappresenta un’opportunità importante per il Napoli, che intende rafforzare il proprio centrocampo.

