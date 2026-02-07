Osimhen Juventus suggestione di mercato o realtà? Può ritrovare Spalletti dopo Napoli lo scenario

L’attenzione si concentra su Victor Osimhen, che potrebbe lasciare il Galatasaray per tornare in Italia e vestire la maglia della Juventus. Secondo alcune voci, l’attaccante nigeriano, che sta facendo bene in Turchia con otto gol in 14 partite, sarebbe l’obiettivo principale di Luciano Spalletti per rinforzare l’attacco bianconero. Ora si aspetta di capire se questa ipotesi diventerà realtà o rimarrà solo una suggestione di mercato.

La Juventus pensa seriamente a Victor Osimhen come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Osimhen Juventus, l’ex Napoli può diventare la carta vincente di Spalletti: suggestione possibile solo a una condizioneOsimhen Juventus, l’ex Napoli può diventare la carta vincente di Spalletti: suggestione possibile solo a una condizione Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante nigeriano — oggi protagonis ... calcionews24.com

Osimhen Juve, prende corpo la clamorosa suggestione per l’estate: si può fare a due condizioni. Il nigeriano è il sogno di SpallettiOsimhen Juve, prende corpo la clamorosa suggestione per l’estate: si può fare a due condizioni. Il nigeriano è il sogno di Spalletti Se il rientro di Dusan Vlahovic rappresenta la medicina immediata ... juventusnews24.com

#OSIMHEN ALLA #JUVENTUS CON #SPALLETTI Quanto vi dispiacerebbe vedere gli eroi del terzo scudetto azzurro in bianconero #fblifestyles facebook

La #Juventus ha un accordo di massima con #Osimhen per giugno, vincolato alla #Champions, mentre #Vlahovic tornerà a marzo per rafforzare subito l’attacco di #Spalletti x.com