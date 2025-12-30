Il mercato di gennaio rappresenta un’opportunità importante per il Napoli, che intende rafforzare il proprio centrocampo. Dopo le recenti valutazioni, la squadra si sta concentrando su un acquisto dalla Serie A, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la disponibilità nel reparto. La trattativa si avvicina alla conclusione, offrendo al club le possibilità di consolidare la propria rosa in vista della seconda parte della stagione.

Il mercato di gennaio sarà fondamentale per il Napoli, che ha bisogno di almeno un rinforzo a centrocampo. Gli impegni sono tanti e ravvicinati, gli infortuni frequenti. Antonio Conte ha bisogno di qualche alternativa in più, per questo la dirigenza si guarda intorno. In Serie A c’è un profilo che piace particolarmente agli azzurri: Lazar Samardzic. Samardzic-Napoli, torna il tormentone: Manna ci pensa. Il centrocampista dell’Atalanta, secondo ‘Il Messaggero’, è nel mirino della Lazio. I biancocelesti hanno avuto il via libera per tornare od operare sul mercato, ma dovranno battere la concorrenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, il rinforzo per il centrocampo arriva dalla Serie A: stavolta si può davvero chiudere!

