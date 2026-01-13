Giudice Sportivo Serie A | pugno durissimo nei confronti di Conte dopo Inter Napoli La decisione

Il Giudice Sportivo della Serie A ha adottato una severa sanzione nei confronti di Antonio Conte, espulso durante la partita tra Inter e Napoli. La decisione prevede una squalifica di due giornate e un’ammenda significativa, in seguito agli eventi verificatisi durante il match. Questa misura evidenzia l’attenzione delle autorità sportive verso comportamenti ritenuti inappropriati durante le gare ufficiali.

Inter News 24 Giudice Sportivo Serie A: squalifica di due giornate e ammenda salata per Antonio Conte dopo l'espulsione in Inter-Napoli. Il post-partita di San Siro continua a far scorrere fiumi di inchiostro, ma questa volta è la giustizia sportiva a dettare il ritmo. Dopo le furiose proteste per il rigore assegnato all'Inter tramite VAR, Antonio Conte ha ricevuto una pesante sanzione: due giornate di squalifica. Il tecnico del Napoli, espulso durante il match dall'arbitro Doveri, pagherà dunque caro il faccia a faccia troppo ravvicinato con il direttore di gara. Giudice sportivo Serie A, Napoli senza guida: Conte salta i prossimi impegni.

GIUDICE SPORTIVO - Serie A, due giornate di squalifica e multa da 15mila euro per Conte - Due giornate di squalifica sono state inflitte dal Giudice Sportivo della Serie A ad Antonio Conte, allenatore del Napoli espulso nel finale della partita contro l'Inter, domenica sera. napolimagazine.com

