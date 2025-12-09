Dimarco a Sky | Liverpool squadra forte ecco cosa dovremo fare oggi In questi anni abbiamo dimostrato cosa serve per vincere queste partite

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky poco prima del match di Champions League contro il Liverpool. Ha sottolineato la forza dell’avversario e ha condiviso le strategie necessarie per affrontare la sfida, evidenziando l’esperienza e le qualità della squadra nerazzurra nelle sfide decisive di questi anni.

Inter News 24 L'esterno dell'Inter, Federico Dimarco, ha voluto dire la sua poco prima del match contro il Liverpool in Champions League. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Inter Liverpool, l'esterno nerazzurro Federico Dimarco ha presentato così la sfida del 6° turno della League Phase di Champions League. CHE PARTITA CI ASPETTIAMO? LIVERPOOL SQUADRA FERITA – « Una squadra forte, piena di giocatori di altissimo livello. Dovremo stare attenti per tutti i 90 minuti perché sappiamo che il Liverpool in Europa ma anche nel loro campionato è sempre pericoloso in ogni occasione che ha ».

