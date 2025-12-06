Inter Como Lautaro | Abbiamo dimostrato la nostra forza contro un’ottima squadra I miei gol? Ecco cosa posso dire

Inter Como, parla Lautaro Martinez ai microfoni di Dazn. Le parole del capitano nerazzurro nel post partita contro i lariani Nel post partita di Inter Como Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto l’attaccante argentino. DIMOSTRAZIONE – «Oggi abbiamo dimostrato tutta la nostra forza, il Como è una squadra fortissima, ha giocatori . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Como, Lautaro: “Abbiamo dimostrato la nostra forza contro un’ottima squadra. I miei gol? Ecco cosa posso dire»

