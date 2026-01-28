Spal senti Macchia | Parlato specialista della serie D

La Spal ricorda quella domenica di dicembre del 2006, quando il Rovigo di Carmine Parlato vinse 2-1 contro di loro in serie C2. Sono passati più di 19 anni, ma ancora oggi i tifosi spallini ricordano bene quella partita. Parlato, ora specialista della serie D, racconta di come vede la squadra e delle sfide recenti. La sua esperienza e la sua passione sono ancora vive nel cuore di chi segue il calcio locale.

Manfredini Sono passati poco più di 19 anni da quella domenica di metà dicembre del 2006, quando il Rovigo di Carmine Parlato superò 2-1 la Spal nel campionato di serie C2. Nel centrocampo della squadra polesana – che chiuse clamorosamente al primo posto il girone di andata – giocava Paolo Macchia, che del nuovo allenatore del club di via Copparo conserva un bellissimo ricordo. "Arrivavo dalla Spal – ricorda –, e a Rovigo non sapevo cosa aspettarmi. Invece l'incontro con mister Parlato fu una folgorazione. Ho avuto diversi allenatori importanti nel corso della mia carriera, tra i quali un certo Max Allegri, ma confesso che Carmine è stato il più importante di tutti nel mio percorso di crescita umana e professionale.

