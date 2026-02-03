Spagna verso il no ai social sotto i 16 anni | stretta del governo Sanchez e scontro con Musk

La Spagna si prepara a vietare l’uso dei social ai minori di 16 anni. Il governo di Pedro Sanchez ha annunciato che introdurrà un divieto e obbligherà le piattaforme a controllare l’età degli utenti. La mossa segue la linea di altri paesi come Australia e Francia, e ha già scatenato reazioni, anche con scontri tra il premier e alcuni rappresentanti del settore digitale, tra cui Elon Musk.

Dopo l' Australia e la Francia, ora anche la Spagna va verso la stretta sui social per i minori. Il premier socialista Pedro Sanchez ha annunciato che il governo introdurrà un divieto per gli under 16 e obbligherà le piattaforme digitali ad adottare sistemi efficaci per verificare l'età degli utenti. "I nostri figli sono esposti a uno spazio di dipendenza, abusi, violenza, pornografia, manipolazione", "li proteggeremo da questo far west digitale", ha detto il leader nel corso del World Governments Summit a Dubai dando una spiegazione alla scelta che sta già facendo discutere e che non è passata inosservata.

