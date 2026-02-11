La Francia chiede ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, membro della Commissione Onu sui diritti umani. Il governo francese critica le sue recenti dichiarazioni, definite oltraggiose e irresponsabili, rivolte a Israele. Secondo il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot, le parole di Albanese colpiscono l’intera nazione israeliana, non il governo, come sarebbe lecito criticare. La posizione di Parigi si fa sentire forte, mentre cresce il dibattito sulla legittimità delle affermazioni della commissaria.

PARIGI – La Francia chiede le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi Francesca Albanese. “La Francia condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese” pronunciate sabato scorso, “che prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo è in quanto nazione”, ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, intervenendo all’Assemblea Nazionale di Parigi, annunciando che la Francia chiederà le dimissioni di Albanese il prossimo 23 febbraio al Consiglio dei diritti umani dell’Onu. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Onu: Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese. “Parole oltraggiose e irresponsabili su Israele

Approfondimenti su Francia Albanese

La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi.

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, dopo le sue parole su Israele.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Francia Albanese

Argomenti discussi: Francesca Albanese, la Francia chiede le dimissioni da relatrice Onu: Su Israele parole oltraggiose; Parigi chiede le dimissioni di Albanese: Parole oltraggiose su Israele; La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: Da lei dichiarazioni oltraggiose; Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese, 'parole oltraggiose su Israele'.

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice OnuLa Francia, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vuole le dimissioni della relatrice speciale dell'Onu per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, dopo le dichiarazi ... tg24.sky.it

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu: Accusa Israele come popolo. Ma non è vero – Il videoUn attacco durissimo nei confronti di Francesca Albanese per parole che non ha mai pronunciato e la richiesta di dimissioni dal ruolo di relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. Il min ... ilfattoquotidiano.it

Scoppia una nuova polemica politica su Francesca Albanese. Il governo francese, tramite il ministro degli Esteri, ha chiesto che la relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi occupati lasci il suo incarico alle Nazioni Unite - facebook.com facebook

'C'è un nemico comune dell'umanità', le parole sotto accusa di Francesca Albanese. Poi l'autodifesa su X: 'Mi riferivo al sistema che ha permesso il genocidio' #ANSA x.com