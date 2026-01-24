L’Onu parla di crisi idrica ma tre colossi come MM A2A e Cap sanno cosa e come fare

Mentre l’Onu segnala una crisi idrica globale, aziende come MM, A2A e Cap sono già impegnate a gestire e innovare il settore. A Milano e nella Pianura padana si sviluppa un nuovo mercato legato all’acqua, che va oltre l’utilizzo come risorsa energetica. Questa situazione evidenzia l’importanza di strategie sostenibili e di un approccio concreto per affrontare le sfide legate alla scarsità d’acqua.

Mentre l'Onu – con Kaveh Madani, direttore dell'istituto per l'Acqua, l'ambiente e la salute – dichiara la bancarotta idrica planetaria, un nuovo el Dorado cresce a Milano e nella Pianura padana, scoprendo anche un grande business metropolitano: l'acqua, e non solo come fonte di energia. Si può dire che la grande metropoli abbia "inventato" il valore dell'acqua a partire dalla realizzazione del primo depuratore di Nosedo, progettato dal Gruppo Cap, voluto nel 2005 da Gabriele Albertini. Un'opera costata 300 milioni, al servizio di 2,5 milioni di persone. A Milano oggi sono in campo tre colossi dell'engineering: MM spa, Gruppo Cap e A2A.

