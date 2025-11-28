Sospensione revocata al bimbo autistico i genitori | Siamo sollevati ma feriti andremo avanti con la denuncia
È stata revocata la sospensione inflitta all’alunno di 11 anni affetto da disturbo dello spettro autistico dopo l’episodio della pacca sulle parti intime data a una compagna. La comunicazione ufficiale è arrivata tramite email firmata dal dirigente scolastico della scuola Manzoni – Dina e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nel novembre del 2022 erano stati trovati nascosti nella sua vettura uno scalpello di 30 centimetri e un cutter con lama tagliente di 23. Revocata la sospensione della carcerazione per il reato di estorsione commesso, con altri, nel 2013 a Falconara L'articolo c - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzino autistico sospeso, i garanti comunali dicono no - E’ la sintesi di quanto chiedono la garante per i diritti dei disabili, Tiziana De Maria, ed il garante per l’infanzia, Giovanni Amante, al dirigente ... Riporta msn.com
Messina, gesto “involontario” fa scattare sospensione per un alunno autistico: il caso che fa discutere - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani manifesta una profonda preoccupazione per quanto accaduto a Messina, dove ... Segnala newsicilia.it
Cure negate a bimbo autistico, il giudice dà ragione alla famiglia: “L’Asl deve assicurarle” - L'Asl dovrà pagarle e assicurargli trattamenti riabilitativi di logopedia e psicomotricità ogni settimana. Si legge su fanpage.it