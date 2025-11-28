Sospensione revocata al bimbo autistico i genitori | Siamo sollevati ma feriti andremo avanti con la denuncia

Messinatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata revocata la sospensione inflitta all’alunno di 11 anni affetto da disturbo dello spettro autistico dopo l’episodio della pacca sulle parti intime data a una compagna. La comunicazione ufficiale è arrivata tramite email firmata dal dirigente scolastico della scuola Manzoni – Dina e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

