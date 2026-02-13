Rebecca Passler, la biathleta di Brunico, è stata riammessa alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina dopo la revoca della sospensione per doping decisa dalla Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab). La decisione arriva dopo che il ricorso di Passler contro il provvedimento temporaneo, scattato a seguito di un test positivo al Letrozolo lo scorso 26 gennaio, è stato accolto. La 24enne atleta ora potrà tornare a competere in vista delle prossime gare olimpiche.

Rebecca Passler è stata riammessa alle Olimpiodi 2026 di Milano-Cortina. La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso della biathleta di Brunico contro la sospensione provvisoria, scattata dopo una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio. Sul caso è stato riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l'apparente fondatezza dell' assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L'esito consente quindi alla 24enne di partecipare ai Giochi invernali. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.

© Lapresse.it - Rebecca Passler, revocata la sospensione per doping: la biathleta riammessa alle Olimpiadi 2026

La biatleta italiana Rebecca Passler ha deciso di portare il caso al Tas.

