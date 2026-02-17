L'Avellino ha deciso di cambiare allenatore, licenziando Pagliuca e ingaggiando Ballardini, dopo aver valutato le ultime prestazioni della squadra. La decisione è stata presa questa mattina, quando i dirigenti hanno incontrato il nuovo tecnico in città. Ballardini ha già iniziato a preparare la squadra per la prossima partita, mentre i tifosi sono sorpresi dalla scelta improvvisa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il casting è finito, il fumo bianco è arrivato, ma il nome non è quello che tutti si aspettavano fino a poche ore fa. Non sarà Guido Pagliuca a sedere sulla panchina dell’Avellino: la fumata nera con l’ex tecnico della Juve Stabia ha spianato la strada a un vero “big” della categoria superiore. Davide Ballardini è il nuovo allenatore dell’Avellino. Sembrava tutto apparecchiato per l’arrivo di Pagliuca a Contrada Zoccolari, ma la trattativa è naufragata sul traguardo. A far saltare il banco sarebbero stati due ostacoli insormontabili: il mancato accordo sulla composizione dello staff tecnico e le lungaggini burocratiche legate alla risoluzione del contratto ancora in essere con l’Empoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sorpresa Avellino: salta Pagliuca, arriva Ballardini

Avellino-Pagliuca, fumata bianca vicina: atteso il via libera dell’EmpoliGuido Pagliuca sta per firmare con l’Avellino, perché l’accordo con l’Empoli sta per essere ufficializzato.

U.S. Avellino, ore decisive per la scelta del nuovo allenatore: favorito PagliucaL’Avellino sta per annunciare il nuovo allenatore dopo aver scelto Pagliuca, che rimane il candidato favorito.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.