tutti i vincitori dei grammy awards 2026 categoria per categoria

La notte dei Grammy 2026 ha regalato sorprese e conferme. Artisti da tutto il mondo si sono sfidati sul palco, portando a casa premi importanti e lasciando il pubblico senza parole. Tra i vincitori, alcuni nomi noti e nuovi talenti hanno dominato le diverse categorie, rendendo questa edizione davvero memorabile.

Un'edizione memorabile dei Grammy Awards 2026 ha incoronato artisti globali, ha premiato ogni genere musicale e ha confermato nuovi talenti insieme a superstar assolute, categoria dopo categoria, senza lasciare spazio a dubbi sui protagonisti dell'anno. Nella notte italiana, all'interno della Crypto Arena, il mondo della musica ha celebrato i Grammy Awards 2026, un evento di enorme prestigio che ha svelato tutti i vincitori ufficiali, premio dopo premio, con una carrellata completa e dettagliata. Tra le vere dominatrici della serata spiccano Lady Gaga, insieme ai successi clamorosi di Bad Bunny e alle affermazioni decisive di Kendrick Lamar.

Grammy: tutti i vincitori per categoriaAGI - Ecco l'elenco dei vincitori delle principali categorie della 68esima edizione dei Grammy Awards, che si è tenuta a Los Angeles. Tra i trionfatori, Bad Bunny ha vinto il premio Album dell'anno, u ... msn.com

Grammy 2026: tutti i vincitori della lunga notte di Los AngelesSono stati assegnati alla Crypto.com Arena di Los Angeles i Grammy 2026. La cerimonia evento ha celebrato i migliori artisti, album, canzoni e produzioni musicali pubblicati tra il 31 agosto 2024 e il ... panorama.it

