Supercross Valbisenzio | i vincitori Categoria Open domina Nannini

Sono stati annunciati i vincitori della prima edizione del Supercross Valbisenzio, organizzato dal gruppo sportivo Borgonuovo. La competizione si è svolta in tre prove, due a Prato presso l’impianto Mauro Ferrari e una a Vaiano. Nella categoria Open, Nannini si è distinto come il più forte, conquistando il titolo in base ai punteggi complessivi delle tappe.

Resi noti i vincitori della prima edizione del Supercross Valbisenzio in base al punteggio conseguito nelle tre prove della manifestazione ciclocampestre organizzata dal gruppo sportivo Borgonuovo, le due svoltesi a Prato presso l'impianto di atletica leggera Mauro Ferrari e quella a Vaiano. Nella categoria Open comprendente élite e under 23, ha prevalso il pratese Alessandro Nannini (G.S. Borgonuovo) con 46 punti sui due compagni di squadra Gheri (37) e Mogavero (36). Negli allievi successo del livornese Alessandro Turini (Costa Etrusca) con 36 punti davanti a Municchi (35) e Boretti (34); negli esordienti la vittoria a Piercarlo Tognetti

