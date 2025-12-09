Dalla bocca dipende anche la nostra salute | le 5 cose da fare subito per ridurre il rischio di malattie croniche

Quicomo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia la salute orale è un’emergenza silenziosa. Secondo l’ultima indagine dell’Osservatorio Nomisma–Fondazione ReS, l’85% degli italiani presenta problemi gengivali o dentali, spesso senza rendersi conto del legame diretto tra la bocca e molte malattie sistemiche. Un dato che fotografa una. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

bocca dipende nostra saluteSalute, Murelli: prevenzione parta dalla bocca, importante anche per celiachia - Roma, 2 dic – “Esiste uno studio che dice che la salute orale dipende anche da diverse patologie, tra cui anche la celiachia. Lo riporta 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Bocca Dipende Nostra Salute