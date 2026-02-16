Lucio Presta ha confessato che Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino, portando alla rottura tra loro. La sua testimonianza rivela che le infedeltà della donna sono state la causa principale della crisi tra gli ex amici. Nel suo racconto, Presta spiega come i comportamenti di Sonia abbiano influito sulla loro relazione e sulla collaborazione professionale. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, che seguono con interesse gli sviluppi di questa storia.

La fine del rapporto professionale dell’amicizia con Paolo Bonolis è uno dei capitoli che più stanno facendo discutere de “L’uragano. Sole, fulmini e saette”, l’autobiografia di Lucio Presta. L’agente delle star snocciola nelle pagine del suo libro aneddoti, racconti e rivelazioni che hanno a che fare con lo star system. Non sorprende, dunque, che dedichi spazio anche al legame con il conduttore Mediaset, con il quale ha lavorato per tanti anni. Ad allontanarlo da Bonolis sarebbe stata la ex moglie, Sonia Bruganelli. Tra lei e Presta non correva buon sangue negli ultimi tempi: prima per motivi professionali, poi si sarebbe aggiunto altro, tanto da compromettere definitivamente un rapporto che per anni era stato solido. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino. Ci siamo allontanati per colpa sua”: le rivelazioni di Lucio Presta

Lucio Presta ha accusato Sonia di aver tradito Paolo Bonolis con un cantante di Sanremo, un conduttore e un chirurgo, causando la rottura tra loro.

Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli: il matrimonio con Bonolis e poi l'amore con Madonia - La volta buona 20/10/2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.