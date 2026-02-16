Sonia Bruganelli ha tradito Bonolis con tanti uomini ecco l’elenco | rivelazione shock di un noto vip
Sonia Bruganelli ha avuto relazioni extraconiugali con diversi uomini, questa è la rivelazione di un noto vip. La notizia circulate in modo improvviso, dopo che alcuni amici vicini alla coppia hanno confermato i dettagli e condiviso nomi che prima erano rimasti segreti. La confessione ha scosso l’ambiente dello spettacolo, portando alla luce un lato inaspettato di una donna nota per il suo ruolo pubblico.
Un sodalizio professionale che per anni era sembrato inattaccabile si è trasformato in una rottura clamorosa, accompagnata da accuse pesantissime. A riaccendere i riflettori sulla fine del rapporto tra Paolo Bonolis e Lucio Presta è stato proprio quest’ultimo, che nel suo libro L’uragano ha ricostruito i retroscena della separazione lavorativa, chiamando in causa direttamente Sonia Bruganelli. Secondo la sua versione, non si sarebbe trattato solo di divergenze professionali, ma di dinamiche personali complesse che avrebbero incrinato un legame storico della televisione italiana. La rivelazione shock sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Donnapop.it
“Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino. Ci siamo allontanati per colpa sua”: le rivelazioni di Lucio Presta
Lucio Presta ha confessato che Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino, portando alla rottura tra loro.
Lucio Presta contro Sonia Bruganelli: accuse di tradimento e rottura con Paolo Bonolis
Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis.
«Sonia Bruganelli ha tradito Bonolis con tanti uomini», ecco l’elenco: rivelazione shock
Argomenti discussi: Lucio Presta: Dissi a Bonolis che Sonia Bruganelli l'aveva tradito con un cantante di Sanremo, un conduttore e un chirurgo. Lui non...; Presta: Feci a Bonolis la lista degli amanti di Sonia Bruganelli, lei gli disse che aveva fatto sesso con me; Lucio Presta asfalta Sonia Bruganelli: Disse a Bonolis di essere stata a letto con me, io gli elencai i suoi amanti; Lucio Presta, ex agente di Bonolis, all'attacco: Sonia è l’aguzzino di Paolo. L’ha tradito con un cantante di Sanremo, un conduttore e un chirurgo.
Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un chirurgo, un cantante di Sanremo e un ballerino. Ci siamo allontanati per colpa sua: le rivelazioni di Lucio PrestaNel suo libro autobiografico, l'agente rivela dettagli sulla fine del rapporto con Paolo Bonolis e accusa l'ex moglie ... ilfattoquotidiano.it
Lucio Presta: «Dissi a Bonolis che Sonia Bruganelli l'aveva tradito con un cantante di Sanremo, un conduttore e un chirurgo. Lui non volle più vedermi»Lucio Presta e Paolo Bonolis sono stati per anni una coppia professionale indissolubile. Poi, all’improvviso, qualcosa si è rotto. E oggi, a distanza di tempo, l'agente dei vip ... corriereadriatico.it
Lucio Presta ha accusato Sonia Bruganelli di averlo tradito, provocando la rottura con Paolo Bonolis. La polemica nasce da un episodio recente in cui Presta sostiene che Bruganelli abbia agito alle sue spalle, causando tensioni tra i protagonisti - facebook.com facebook
Presta: “Feci a Bonolis la lista degli amanti di Sonia Bruganelli, lei gli disse che aveva fatto sesso con me” x.com