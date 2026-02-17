Sold out per Forza venite gente il musical su San Francesco conquista il Palacongressi

Il musical “Forza venite gente” su San Francesco ha registrato il tutto esaurito al Palacongressi, attirando un pubblico vario e appassionato. La sala si è riempita in pochi minuti, con spettatori che hanno riempito ogni posto disponibile. Durante la rappresentazione, sono stati numerosi gli applausi e gli sguardi emozionati, mentre le parole del testo sono risuonate tra le mura, coinvolgendo anche le generazioni più giovani.

Grande partecipazione del pubblico agrigentino per lo spettacolo simbolo del teatro musicale italiano. Aronica: "Premia la scelta fatta". Sabato sul palco Veronica Pivetti con "L'inferiorità mentale della donna" Una sala gremita, applausi prolungati e un coinvolgimento emotivo che ha attraversato generazioni diverse. Agrigento ha accolto con entusiasmo il ritorno di "Forza venite gente" trasformando la serata al Palacongressi in un momento di intensa partecipazione collettiva. Lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito, confermando la forza senza tempo del musical dedicato alla vita di San Francesco d'Assisi, da decenni tra i titoli più amati del teatro musicale italiano.