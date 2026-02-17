Renntech ha trasformato la Mercedes Sec degli anni ’80, dotandola del motore V12 M120 proveniente dalla Pagani Zonda. La modifica nasce dall’intento di dare nuova vita a un’auto storica, arricchendola con un cuore potente e moderno. La coupé, famosa per il suo design elegante, ora sfoggia un motore che promette prestazioni di alto livello, grazie alla cura artigianale del tuner americano.

Sledgehammer, oltre ad essere il titolo di una canzone di Peter Gabriel, letteralmente è "la mazza del fabbro" ma è diventato sinonimo di poderoso. E la nuova creazione di Renntech lo è sicuramente visto che omaggia alla leggendaria Mercedes C126, variante coupé della Classe S prodotta tra il 1981 e il 1991. L'iconica Sec (acronimo di Sonderklasse Einspritz Coupé, ossia coupé di Classe speciale con motore a iniezione) disegnata dall'italiano Bruno Sacco. Il famoso tuner della Florida ha avuto la bella pensata di un restomod che richiamasse anche la scelta tecnica dei modelli Amg Hammer, sempre degli Anni 80 che venivano realizzati adottando un potente V8 nel corpo vettura della berlina W124. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sledgehammer, la Mercedes Sec con il cuore della Zonda

Mercedes C126: Renntech crea la SEC V12 Sledgehammer, 12 esemplari da 660 CV per una leggenda del tuning.La Mercedes-Benz C126 SEC, simbolo degli anni ’80, torna in vita grazie a Renntech.

Antonelli, la stagione della verità con la nuova MercedesAntonelli si prepara alla nuova stagione con la Mercedes, un momento cruciale per il pilota italiano.

Renntech Sledgehammer, una Mercedes col cuore della Pagani Zonda

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.