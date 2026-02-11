Mercedes C126 | Renntech crea la SEC V12 Sledgehammer 12 esemplari da 660 CV per una leggenda del tuning

La Mercedes-Benz C126 SEC, simbolo degli anni ’80, torna in vita grazie a Renntech. La società americana ha annunciato di aver creato un restomod chiamato SEC V12 Sledgehammer, un’edizione limitata di 12 esemplari con motore V12 da 660 cavalli. Un progetto che unisce il fascino di un’auto d’epoca con le prestazioni di una supercar moderna.

La leggendaria Mercedes-Benz C126 SEC, icona degli anni ’80, rinasce in una veste completamente nuova grazie a Renntech, una società americana che ha annunciato la creazione di un restomod esclusivo, la SEC V12 Sledgehammer. La produzione, estremamente limitata a soli 12 esemplari, inizierà nel 2027 e promette di combinare l’eleganza classica con prestazioni estreme, grazie a un motore V12 potenziato da 660 cavalli. Il progetto Renntech SEC V12 Sledgehammer non è una semplice operazione di restauro, ma una vera e propria ricostruzione artigianale che parte dal telaio nudo della C126 SEC. L’obiettivo è superare il concetto di aggiornamento estetico e meccanico, trasformando l’auto in una creazione unica nel suo genere.🔗 Leggi su Ameve.eu

