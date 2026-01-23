Antonelli la stagione della verità con la nuova Mercedes

Antonelli si prepara alla nuova stagione con la Mercedes, un momento cruciale per il pilota italiano. Dopo anni di crescita e sfide, questa fase rappresenta un’opportunità per dimostrare il proprio valore in un contesto competitivo e stimolante. Con un motore considerato tra i più performanti, Antonelli affronta questa stagione con attenzione e determinazione, puntando a risultati concreti e a consolidare la propria carriera nel motorsport.

Il tempo delle mele ormai è finito. Per Andrea Kimi Antonelli sta cominciando la stagione della verità con una Mercedes che, a detta di tutti, dovrebbe partire con un vantaggio motoristico importante. Cosa che comunque non basta perché negli ultimi anni, a parità di motore, la McLaren le ha sempre suonate al team di Toto Wolff. Il 2026, l'anno della grande rivoluzione regolamentare, è un anno importante anche per il team che non vince più un titolo dal 2021 dopo il lungo dominio firmato da Lewis Hamilton. La nuova monoposto si chiama W17 e l'importante è non essere scaramantici. Per ora si è visto solo un rendering dell'auto che guideranno Russell e Antonelli con un'immagine molto snella del retrotreno dove sta nascosta l'arma segreta: la power unit. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

