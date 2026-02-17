Lunedì 19 febbraio, lo slalom femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge a Cortina d’Ampezzo, portando a termine le gare di sci alpino. La gara si tiene nel pomeriggio, con le atlete pronte a sfidarsi tra le curve strette e i salti veloci, davanti a un pubblico in presenza e milioni di spettatori collegati in streaming.

Lo slalom femminile chiude la rassegna olimpica di Milano Cortina 2026, offrendo un momento decisivo sulle piste di Cortina d’Ampezzo. Sul traguardo della Olympia delle Tofane va in scena l’ultima gara della manifestazione, con due manches programmate che definiranno la nuova Campionessa Olimpica e completeranno la collezione di podi della rassegna a cinque cerchi. L’attenzione è rivolta al dominio azzurro e alla capacità delle protagoniste di tradurre la preparazione in una prestazione di alto livello in una cornice finissima di gara. La competizione si svolge mercoledì 18 febbraio sulle tofane, presso Cortina d’Ampezzo, sulla pista Olympia delle Tofane. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Slalom femminile Olimpiadi 2026: orari TV e streaming dello sci alpino

