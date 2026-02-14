Olimpiadi 2026 | orari tv e streaming dello slalom gigante maschile di sci alpino

Lunedì, il tracciato Stelvio ospita lo slalom gigante maschile alle Olimpiadi 2026, attirando l’attenzione di milioni di appassionati. La gara si svolge tra le montagne di Milano e Cortina, dove gli atleti si sfidano per conquistare una medaglia preziosa. Gli orari di partenza e le modalità di visione in tv e streaming sono già stati comunicati.

La competizione olimpica entra nel suo momento decisivo, con lo slalom gigante maschile pronto a offrire fiducia, tensione e spettacolo sul tracciato Stelvio di Bormio. Le due manche, previste alle ore 10:00 e alle 13:30, chiuderanno una giornata cruciale per la staffetta tecnica italiana e per i principali contendenti internazionali. Marco Odermatt figura tra i contenuti protagonisti della manifestazione, dopo aver già conquistato due bronzi nelle prove a squadre e nella Specialità SuperG. Il forte sciador svizzero arriva al cancelletto con la pressione della posta in palio e la necessità di confermare la tua costanza a alto livello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Oggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina, si svolge la gara di gigante maschile di sci alpino, una prova decisiva che potrebbe regalare una medaglia importante alla squadra italiana.

La Coppa del Mondo di sci alpino a Schladming 2026 si svolge con gare di gigante e slalom in notturna, rappresentando uno degli eventi più attesi della stagione.

