Sissi al Rossetti la vita dell' imperatrice senza cliché

Sissi rivive al Rossetti con uno spettacolo che scardina i soliti stereotipi. Dal 17 al 20 febbraio, alla Sala Bartoli, Federica Luna Vincenti interpreta l’imperatrice in uno spettacolo scritto e diretto da Roberto Cavosi, che offre una lettura più autentica e vivace della sua vita.

"Ritorna in scena dal 17 al 20 febbraio alla Sala Bartoli "Sissi l'imperatrice" scritto e diretto da Roberto Cavosi e interpretato da Federica Luna Vincenti. La storia dell'inquieta e tormentata vita della leggendaria Elisabetta d'Austria, restituita scostandosi da ogni cliché". Torna in scena al Rossetti "Sissi l'imperatrice", interpretata da Federica Luna Vincenti dal 17 al 20 febbraio alla Sala Bartoli, Lo spettacolo, già applaudito nella passata stagione del Politeama, è scritto e diretto da Roberto Cavosi. Un viaggio alla scoperta di una delle donne più famose di tutti i tempi, l'imperatrice Elisabetta d'Austria, la cui vita viene spesso raccontata come una fiaba con tanto di carrozze dorate, gioielli, balli a corte, ma è anche l'emblema della lotta di una donna indipendente in contrasto con le convenzioni della sua epoca.

