Sissi l’imperatrice al Teatro India

Dal 27 gennaio al 1 febbraio, il Teatro India ospita

La vita inquieta e tormentata dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria si anima sul palcoscenico del Teatro India dal 27 gennaio al 1 febbraio con Sissi l’imperatrice, spettacolo scritto e diretto da Roberto Cavosi.A vestire i panni di Sissi, Federica Luna Vincenti, in un ritratto generale che man.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: L’ 8 dicembre Fabrizio Bentivoglio al Teatro India e Lucia Mascino al Teatro Torlonia il 10 e l’11 dicembre

Leggi anche: Best Life in Rome al Teatro India

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

AL TEATRO DEI ROZZI VA IN SCENA SISSI LIMPERATRICE: POESIA, RIBELLIONE E LIBERTÀ; Limperatrice Sissi al teatro Garau di Oristano con la rassegna del Cedac; Sissi lImperatrice, linquieta e ribelle viennese in scena nei teatri di Tempio Pausania, Olbia, Lanusei e Oristano; Alice nel Paese delle Meraviglie, ancora un sold out per i Teatri di Siena. A fine gennaio Lungo viaggio verso la notte con Gabriele Lavia.

Siena: anticonformismo e poesia, la storia dellImperatrice Sissi protagonista al teatro dei Rozzi - Il racconto dellinquieta e tormentata vita dellImperatrice Elisabetta dAustria: sul palco del Teatro dei Rozzi, martedì 20 gennaio, alle ore 21, arriva Sissi lImperatrice, spettacolo scritto e d ... radiosienatv.it

AL TEATRO DEI ROZZI VA IN SCENA SISSI LIMPERATRICE: POESIA, RIBELLIONE E LIBERTÀ - Martedì 20 gennaio, alle 21, il Teatro dei Rozzi di Siena ospita Sissi lImperatrice, nuovo spettacolo del cartellone Sipario Blu della stagione dei Teatri di Siena, firmata dal direttore artistico ... oksiena.it

Un'eroina di corte che difese il suo regno fino alla fine, nonostante le diffamazioni pubbliche. Maria Sofia di Baviera, nata von Wittelsbach, fu l'ultima regina consorte del Regno delle Due Sicilie. Sorella della celebre imperatrice Elisabetta d'Austria (Sissi), spos - facebook.com facebook

Conformismo e poesia, a Siena in scena la storia dell’Imperatrice Sissi x.com