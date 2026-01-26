Dal 27 gennaio al 1° febbraio 2026, il Teatro India di Roma ospita

Cosa: Sissi l’imperatrice, scritto e diretto da Roberto Cavosi con Federica Luna Vincenti.. Dove e quando: Teatro India di Roma, dal 27 gennaio al 1° febbraio 2026.. Perché: Per scoprire la donna dietro il mito: anoressica, anticonformista e sorprendentemente contemporanea.. Dimenticate le carrozze dorate, i valzer viennesi e la dolcezza zuccherosa dei film che hanno segnato l’immaginario collettivo del Novecento. La figura che approda sul palcoscenico romano è una donna in carne, ossa e nevrosi, lontana anni luce dalla fiaba edulcorata a cui siamo abituati. Sissi l’imperatrice, acclamata da pubblico e critica durante la sua tournée italiana, arriva finalmente a Roma per una settimana di repliche imperdibili, portando in scena un ritratto crudo e potente di Elisabetta d’Austria. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Sissi: il volto ribelle dell’Imperatrice al Teatro India

Sissi l’imperatrice al Teatro IndiaDal 27 gennaio al 1 febbraio, il Teatro India ospita

