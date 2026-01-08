SìParte! primo incontro pubblico del Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere
Venerdì 9 gennaio alle 18.00, presso la sala “De Sica” dell’Hotel Europa Art a Caserta, si svolge il primo incontro pubblico del Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere della magistratura. L’evento, promosso da SìSepara, rappresenta un’occasione per approfondire le ragioni della proposta costituzionale e ascoltare le opinioni della comunità locale.
Prenderà il via venerdì 9 gennaio alle 18.00, presso la sala "De Sica" dell'Hotel Europa Art di Via Roma a Caserta, il ciclo di incontri pubblici in Terra di Lavoro del Comitato per il Sì al Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere della magistratura, SìSepara, promosso dalla.
