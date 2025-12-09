Elektra – Storia senza freni lo spettacolo a Abano Terme in sala teatrale di Sipario

Elektra – Storia senza freni è l’ultimo spettacolo in scena ad Abano Terme, inserito nella rassegna Emozioni Sipario 2025/2026, promossa da Sipario APS. Un evento che promette un’esperienza intensa, umana e sorprendente, continuando il percorso di teatro coinvolgente e ricco di emozioni che caratterizza questa stagione.

La rassegna Emozioni Sipario 20252026, promossa da Sipario APS, prosegue con un appuntamento intenso, umano e sorprendente.Con il patrocinio di Comune di Abano Terme, Regione Veneto, Provincia di Padova, sabato 13 dicembre, alle ore 21.00, la Sala Sipario APS di Abano Terme ospiterà "Elektra –.

ELEKTRA STORIA SENZA FRENI Spettacolo teatrale tratto da Elektra Crudele e Spietata di Laura Ricciardello con Caterina Riccomini Regia Caterina Riccomini. Rassegna Emozioni Sipario sabato 13 dicembre 2025 ore 21.00 Abano Terme (Pd) Sala te