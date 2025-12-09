Elektra – Storia senza freni  lo spettacolo a Abano Terme in sala teatrale di Sipario

Elektra – Storia senza freni è l’ultimo spettacolo in scena ad Abano Terme, inserito nella rassegna Emozioni Sipario 2025/2026, promossa da Sipario APS. Un evento che promette un’esperienza intensa, umana e sorprendente, continuando il percorso di teatro coinvolgente e ricco di emozioni che caratterizza questa stagione.

Con il patrocinio di Comune di Abano Terme, Regione Veneto, Provincia di Padova, sabato 13 dicembre, alle ore 21.00, la Sala Sipario APS di Abano Terme ospiterà "Elektra – Storia senza freni".

