Elektra – Storia senza freni lo spettacolo a Abano Terme in sala teatrale di Sipario
Elektra – Storia senza freni è l’ultimo spettacolo in scena ad Abano Terme, inserito nella rassegna Emozioni Sipario 2025/2026, promossa da Sipario APS. Un evento che promette un’esperienza intensa, umana e sorprendente, continuando il percorso di teatro coinvolgente e ricco di emozioni che caratterizza questa stagione.
La rassegna Emozioni Sipario 20252026, promossa da Sipario APS, prosegue con un appuntamento intenso, umano e sorprendente.Con il patrocinio di Comune di Abano Terme, Regione Veneto, Provincia di Padova, sabato 13 dicembre, alle ore 21.00, la Sala Sipario APS di Abano Terme ospiterà “Elektra –. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
ELEKTRA STORIA SENZA FRENI Spettacolo teatrale tratto da Elektra Crudele e Spietata di Laura Ricciardello con Caterina Riccomini Regia Caterina Riccomini. Rassegna Emozioni Sipario sabato 13 dicembre 2025 ore 21.00 Abano Terme (Pd) Sala te - facebook.com Vai su Facebook
