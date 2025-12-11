Trecate al Pellico riparte Sipario Aperto con il concerto Colonne Sonore da Film

Domenica 14 dicembre alle 16, al Teatro Silvio Pellico di Trecate, torna

Domenica 14 dicembre, alle 16, sul palco del Silvio Pellico di Trecate va in scena il primo appuntamento del ciclo gratuito di eventi in collaborazione con il Comune "Sipario Aperto". A esibirsi sul palco del cine teatro sarà la Movie Wind Orchestra, con lo spettacolo "Colonne Sonore da Film".Uno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

