Sinner-Popyrin per Jannik un ostacolo australiano per entrare nei quarti | il pronostico

Jannik Sinner affronta Popyrin a Doha, perché il suo obiettivo è raggiungere i quarti di finale. L’azzurro ha iniziato bene, battendo senza troppi problemi Machac nel suo primo match. Ora si prepara a sfidare l’australiano, contro cui ha un record equilibrato di una vittoria e una sconfitta.

Esordio vincente per Jannik Sinner nell'Atp 500 di Doha dove ha superato agevolmente il ceco Machac entrando negli ottavi di finale, dove incontrerà l'australiano Popyrin con cui si trova sull'1-1 nei confronti diretti. Ci sono voluti settanta minuti a Sinner per superare Machac, numero 31 del ranking Atp, solo 17 giorni dopo la sconfitta di Melbourne contro Djokovic. Jannik Sinner ha vinto contro Machac a Doha, una vittoria che gli permette di proseguire il torneo senza problemi. A Doha esordio senza difficoltà per l'altoatesino che si impone per 6-1, 6-4. Jannik Sinner torna in campo dopo la delusione in Australia per l'Atp 500 di Doha. Il numero 2 al mondo, reduce dalla semifinale contro Djokovic a Melbourne, scende in campo