Sinatra Gianluca Guidi al Verdi | Tributo tra musica e vita privata

Gianluca Guidi rende omaggio a Frank Sinatra al Teatro Verdi, tra musica e ricordi personali. Lo spettacolo esplora il legame tra le note del jazz, lo swing di New York e la figura di un’icona musicale che ha segnato il XX secolo. Un tributo sobrio e rispettoso che invita a riscoprire la profondità e l’influenza di Sinatra, oltre la sua immagine pubblica.

Il jazz, New York, lo swing americano. Quel genio della musica che ha lasciato una sua impronta in tutto il mondo con le canzoni che hanno fatto la storia del Novecento. È naturalmente Frank Sinatra, che arriva al pubblico del Teatro Verdi il 27 gennaio (ore 20,45) per ’Sinatra. The Man and his Music’ attraverso la voce e la figura di Gianluca Guidi. Un viaggio nella storia, tra New York e gli States, corredato anche da qualche aneddoto personale. Guidi, cos’è ‘Sinatra. The man and his music’? "È uno spettacolo che nasce undici anni fa per l’anniversario del centenario della nascita di Sinatra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sinatra, Gianluca Guidi al Verdi: "Tributo tra musica e vita privata" Leggi anche: ?? L’Uomo Dietro la Musica: La Vita Privata di Sandro Giacobbe, tra Amore e Coraggio Leggi anche: La strana coppia, al Golden l’esilarante follia di Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sinatra, Gianluca Guidi al Verdi: Tributo tra musica e vita privata; Un inizio anno super. Concerti, musical grandi nomi e tributi. Sinatra, Gianluca Guidi al Verdi: "Tributo tra musica e vita privata" - Il figlio di Johnny Dorelli: "Un viaggio nella storia del grande Frank corredato da aneddoti personali. lanazione.it

Gianluca Guidi a Panicale con l’omaggio a Sinatra - Un travolgente omaggio a “The Voice“ inaugura la stagione del Teatro Caporali, organizzata dallo Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune. lanazione.it

Gianluca Guidi: “Sinatra? Un mito. Mio padre Johnny Dorelli, un esempio con la sua vita” - Dopo essere stato a Roma al Teatro Golden, Gianluca Guidi prosegue il tour con lo spettacolo Sinatra. dilei.it

Il 24 e 25 gennaio GIANLUCA GUIDI è al Teatro Ciak con SINATRA – THE MAN AND HIS MUSIC Con Stefano Sabatini -pianoforte Dario Rosciglione- contrabbasso Marco Rovinelli- batteria Gianluca Guidi omaggia il mito di Frank Sinatra con lo spettacolo tea - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.