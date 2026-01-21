Firenze Gianluca Guidi in scena con un omaggio a Sinatra

Il 21 gennaio 2026 a Firenze, Gianluca Guidi presenta uno spettacolo dedicato a Frank Sinatra, uno dei più grandi interpreti della musica jazz e swing. Accompagnato da un trio jazz, Guidi ripercorre le atmosfere e le canzoni che hanno reso celebre l'artista statunitense, offrendo al pubblico un omaggio rispettoso e intimo. Un appuntamento per gli appassionati di musica e cultura italiana e internazionale.

Firenze, 21 gennaio 2026 - In onore del grande artista statunitense Francis Albert Sinatra, Gianluca Guidi percorre un vero e proprio viaggiotributo, accompagnato da un trio jazz. Sarà al t eatro Verdi di Firenze martedì 27 gennaio. Alle ore 20,45 sarà in scena con ' The man and his music', scritto da Gianluca Guidi e Tiziana D'Anella, al pianoforte Stefano Sabatini, al contrabbasso Dario Rosciglione, alla batteria Marco Rovinelli, alla regia Gianluca Guidi. Sinatra the man and his music è un racconto nel quale non mancheranno aneddoti sulla vita del cantante, dai rapporti con la famiglia Kennedy alle tormentate relazioni amorose, curiosità, con l'immancabile presenza "virtuale" del papà di Gianluca, Johnny Dorelli, che dopo aver vissuto per più di un decennio a New York negli anni d'oro del dopoguerra, incide tornato in Italia numerosi branidel nostro beniamino tradotti in lingua italiana.

