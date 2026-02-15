Inter Juve e il paradosso di Chivu | affondo del Corriere della Sera sul tecnico nerazzurro dopo il derby d’Italia

Inter News 24 Inter Juve, il Corriere della Sera ha attaccato duramente Chivu dopo i fatti del big match di ieri sera a San Siro. l commento di Daniele Dallera sulle colonne del Corriere della Sera colpisce duramente il cuore della comunicazione nerazzurra. Nonostante l’Inter di Cristian Chivu stia dominando il campionato con 61 punti, la gestione mediatica del post-partita contro la Juventus viene definita un’occasione persa per cambiare la cultura del calcio italiano, trasformando una potenziale rivoluzione etica in una “recita da teatrino di periferia”. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Juve e il paradosso di Chivu: Dallera critica il silenzio sull’errore: «Hanno perso l’occasione per passare alla storia». 🔗 Leggi su Internews24.com

Il tifo nerazzurro si prepara con entusiasmo per il Derby d’Italia, nonostante le recenti polemiche giudiziarie che coinvolgono le squadre.

Al termine del 2025, l’Inter guidata da Chivu si conferma in testa alla classifica, grazie a una stagione caratterizzata da solidità e maturità.

Inter-Juve, diretta: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. Le scelte di Spalletti e ChivuNella notte più romantica dell’anno, quando le luci della città si accendono per celebrare l’amore, a San Siro va in scena un sentimento diverso. San Valentino si tinge di nerazzurro e bianconero, per ... msn.com

Chiellini furioso dopo Inter-Juve: attacca il sistema arbitrale facebook

ULTIM’ORA INTER-JUVENTUS ANSA, il designatore Rocchi: “Decisione La Penna errata, ma c’è stata una simulazione chiara” #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterJuventus #Inter #Juventus #Rocchi x.com