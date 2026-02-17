Silvi ricerche serrate per Stefano Jakab | 42enne scomparso senza documenti né cellulare l’angoscia della famiglia

Stefano Jakab, 42 anni, scomparso il 8 febbraio senza documenti né cellulare, ha scatenato una rapida corsa di indagini a Silvi, piccolo paese in provincia di Pescara. La famiglia si trova in uno stato di forte preoccupazione, mentre le forze dell’ordine perlustrano case e zone periferiche nel tentativo di trovare tracce dell’uomo. La mancanza di dettagli concreti rende difficile capire cosa possa essere successo, ma le ricerche continuano senza sosta.

