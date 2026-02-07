Po in piena ricerche serrate per Elena Baldi | trovato cellulare speranza tra le difficoltà del fiume

Ferrara e i paesi vicini continuano a cercare Elena Baldi, scomparsa da casa da più di una settimana. Le ricerche sono diventate più intense dopo il ritrovamento del suo cellulare nel fiume Po, che offre qualche speranza tra le difficoltà del momento. Le forze dell’ordine e i volontari lavorano senza sosta, sperando di trovare qualche segnale che possa portare a lei. La gente si stringe intorno alla famiglia, che aspetta notizie con il cuore in gola.

L’ansia stringe il cuore di Ferrara e dei comuni limitrofi mentre si intensificano le ricerche di Elena Baldi, 67 anni, scomparsa da casa il 3 febbraio. La mobilitazione, che vede impegnati vigili del fuoco con unità speciali e sommozzatori, carabinieri e la Protezione Civile, è alimentata da un ritrovamento cruciale: il telefonino della donna è stato rinvenuto lungo l’argine del Grande Fiume, nei pressi del ponte che collega la provincia ferrarese a quella di Rovigo. Un singolo oggetto, una fragile speranza in un contesto reso ostile dall’innalzamento delle acque, che in poche ore ha fatto crescere il livello del Po di due metri, modificando il paesaggio e rendendo ancora più complessa l’operazione di ricerca.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Elena Baldi

Ultime notizie su Elena Baldi

