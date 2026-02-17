Il senatore Taruffi del Pd denuncia che il governo tenta di scaricare sui sindaci le responsabilità di alcuni fallimenti, tra cui la gestione dei Cpr. La sua presa di posizione arriva dopo aver visitato diverse città e aver incontrato amministratori locali, che si sono lamentati delle scarse risorse disponibili e delle decisioni prese senza consultare i territori.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il Pd nazionale in queste settimane è impegnato in un importante e prezioso percorso di ascolto del Paese incentrato su vari temi. La sicurezza è uno di questi. Su cui peraltro abbiamo già avviato un lavoro a partire dalla due giorni che abbiamo svolto con Sindaci e amministratori locali proprio a Bologna a metà dello scorso novembre. Lavoro fondato sulla necessità, come ha più volte detto e ribadito la Segretaria Schlein, di coniugare misure di prevenzione e interventi di repressione". Così in una nota Igor Taruffi, responsabile Organizzazione nella segreteria nazionale del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: Taruffi (Pd), 'governo non scarichi su sindaci sui fallimenti, Cpr compresi'

