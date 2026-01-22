Sicurezza Gnassi Pd | Il governo scarica sui sindaci per coprire i propri fallimenti é cinico scaricabarile

Il centrodestra accusa il governo di scaricare sui sindaci le responsabilità legate alla gestione delle emergenze, sostenendo che si tratti di un tentativo di nascondere i propri fallimenti. Gnassi, esponente del Pd, critica questa strategia definendola un atto di scaricabarile che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e indebolisce la coesione istituzionale.

"Per coprire i propri fallimenti, Meloni, Piantedosi, Salvini e tutto il centrodestra stanno mettendo in atto un cinico scaricabarile della paura". Lo dichiara Andrea Gnassi, deputato del Partito Democratico. "Sulla sicurezza la destra ha fatto la campagna elettorale e il governo propaganda.

