Migranti non idonei ai Cpr l’esperto sui medici indagati | Mai successo per i malati finiti nei centri morti compresi
Un medico e cinque colleghi sono sotto inchiesta a Ravenna per aver firmato documenti che escludevano alcuni migranti irregolari dai Cpr, anche in presenza di gravi condizioni di salute, tra cui casi di malattie terminali.
A Ravenna sei medici sono indagati per aver certificato la non idoneità di alcuni stranieri irregolari all’ingresso in un Centro di permanenza per il rimpatrio. L’ipotesi è quella di falso ideologico in atto pubblico. In altre parole, avrebbero attestato consapevolmente una cosa non veritiera, cioè una patologia o un rischio per la salute inesistenti. L’Ordine dei medici ha ricordato che “il parere clinico esprime un giudizio tecnico, circoscritto all’ambito sanitario, e non può né deve diventare un avallo di scelte amministrative che esulano dalla competenza medica”. La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), ha evidenziato che “la patogenicità dei Cpr è un dato scientifico, non un’opinione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sei medici indagati a Ravenna sui certificati per i Cpr: cosa sta succedendo
A Ravenna, sei medici sono sotto inchiesta perché si sospetta abbiano rilasciato certificati falsi che hanno bloccato i trasferimenti di migranti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri.
"Risponderemo colpo su colpo". I no-Cpr replicano alle indagini sui medici indagati
I medici di Ravenna sono sotto indagine perché, secondo le accuse, avrebbero alterato i certificati medici per impedire ai migranti irregolari di entrare nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr).Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Migranti non idonei ai Cpr, l'esperto sui medici indagati: Mai indagini per i tanti malati finiti nei centri, morti compresi; Sono il Primo Ministro della Spagna. Ecco perché l’Occidente ha bisogno di migranti; Il governo vara il ddl migranti. Cosa cambia, dal blocco navale alle espulsioni; L’idea di Meloni: i migranti fuori dalla razza umana.
Migranti, nuovo disegno di legge atteso in Cdm: ipotesi blocco navale e stretta sui ricongiungimentiIl testo dovrebbe contenere le norme necessarie a recepire in Italia il nuovo Patto europeo su asilo e immigrazione ... msn.com
Migranti, ipotesi di certificati anti-rimpatrio: almeno sei medici indagati a RavennaLa polizia ha effettuato perquisizioni informatiche incentrate principalmente nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale: l’allarme de il Giornale già un anno fa ... msn.com
ll Ministero dell’Interno ha di recente emanato una direttiva riguardo alle procedure di accesso delle persone migranti nei CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri). Con questa, tra l’altro, si consente di rimandare la visita medica di idoneità alla restrizione facebook