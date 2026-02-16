Migranti non idonei ai Cpr l’esperto sui medici indagati | Mai successo per i malati finiti nei centri morti compresi

Un medico e cinque colleghi sono sotto inchiesta a Ravenna per aver firmato documenti che escludevano alcuni migranti irregolari dai Cpr, anche in presenza di gravi condizioni di salute, tra cui casi di malattie terminali.

A Ravenna sei medici sono indagati per aver certificato la non idoneità di alcuni stranieri irregolari all’ingresso in un Centro di permanenza per il rimpatrio. L’ipotesi è quella di falso ideologico in atto pubblico. In altre parole, avrebbero attestato consapevolmente una cosa non veritiera, cioè una patologia o un rischio per la salute inesistenti. L’Ordine dei medici ha ricordato che “il parere clinico esprime un giudizio tecnico, circoscritto all’ambito sanitario, e non può né deve diventare un avallo di scelte amministrative che esulano dalla competenza medica”. La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), ha evidenziato che “la patogenicità dei Cpr è un dato scientifico, non un’opinione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

