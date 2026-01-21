Il Friuli Venezia Giulia studia Bolzano più tedesco nelle scuole

Una delegazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ha visitato Bolzano per approfondire il modello di rafforzamento della lingua tedesca nelle scuole dell’Alto Adige. L’obiettivo è comprendere le strategie adottate in questa regione, dove il tedesco rappresenta un elemento centrale nel sistema scolastico. La visita si inserisce nel quadro di un confronto tra le realtà regionali per promuovere un’offerta educativa bilingue e integrata.

