Il Friuli Venezia Giulia studia Bolzano più tedesco nelle scuole

Una delegazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ha visitato Bolzano per approfondire il modello di rafforzamento della lingua tedesca nelle scuole dell’Alto Adige. L’obiettivo è comprendere le strategie adottate in questa regione, dove il tedesco rappresenta un elemento centrale nel sistema scolastico. La visita si inserisce nel quadro di un confronto tra le realtà regionali per promuovere un’offerta educativa bilingue e integrata.
Una delegazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ha visitato Bolzano per conoscere più da vicino il sistema di potenziamento del tedesco adottato all’interno delle scuole italiane in Alto Adige. Tra i presenti, l’assessora regionale all’Istruzione Alessia Rosolen e la direttrice del Servizio istruzione Daniela Pavatti. Ad accoglierli, il vicepresidente della Provincia Marco Galateo e il sovrintendente scolastico Vincenzo Gullotta. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
