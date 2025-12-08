Educazione sessuale nelle scuole dell' infanzia del Friuli Venezia Giulia | c' è chi dice sì

Triesteprima.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando dovrebbe cominciare l’educazione all’affettività e alla sessualità? Il più tardi possibile, secondo il Disegno di legge Valditara – approvato alla Camera, attualmente in discussione al Senato –, che prevede il divieto di affrontarla nelle scuole dell’infanzia e nella primaria e il consenso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

