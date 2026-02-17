Sicurezza in rete | due incontri a Scerni e Vasto per un uso consapevole di internet
Il Lions club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha organizzato due incontri a Scerni e Vasto per insegnare agli studenti come usare internet in modo sicuro. La decisione nasce dalla crescente preoccupazione per i rischi online e dalla necessità di proteggere i più giovani. Durante gli incontri, i ragazzi hanno imparato a riconoscere le trappole del web e a difendersi dalle frodi digitali. È stato un passo importante per promuovere un comportamento più consapevole tra i giovani utenti.
Per un uso consapevole della rete internet e dei device, il Lions club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha organizzato due incontri nell’istituto agrario “Cosimo Ridolfi” di Scerni e nella scuola cattolica paritaria bilingue “S. Tommaso” di Vasto. Le iniziative sono state svolte durante la settimana in cui ricade il Safer internet day, giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione dei giovani, dei genitori e degli insegnanti sui rischi online e sulle opportunità del digitale e promossa dalla commissione europea. Sono stati 150 i ragazzi e 50 gli adulti che hanno partecipato a due sessioni distinte di “Interconnettiamoci.🔗 Leggi su Chietitoday.it
