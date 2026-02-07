Valditara su Instagram contro il cyberbullismo | priorità all’uso consapevole della rete e alla cultura del rispetto

Oggi, in occasione della Giornata contro il bullismo, il ministro Valditara ha scelto Instagram per inviare il suo messaggio. Ha ricordato l’importanza di usare la rete in modo responsabile e di promuovere il rispetto tra i giovani. La sua attenzione si concentra sulla sensibilizzazione contro il cyberbullismo e sulla promozione di comportamenti più consapevoli online.

In occasione della Giornata contro il bullismo, il Ministro Valditara ha affidato a Instagram il suo messaggio. Ha ribadito l'importanza delle nuove regole sulla condotta e delle Linee guida di Educazione civica per garantire una scuola sicura, basata sul rispetto e sull'uso consapevole della rete.

